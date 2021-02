Mais de 4 toneladas de artigos têxteis recolhidas em Manteigas

A Câmara de Manteigas recolheu 4.223 quilos de artigos têxteis para reciclagem ao longo de 2020, anunciou a autarquia.

O serviço é realizado no concelho serrano pela empresa H. Sarah Trading, no âmbito de uma parceria com o município, que só em maio recolheu 749 quilos, sendo esse o mês de maior registo. «Desta forma, evidenciam-se os resultados obtidos, na contínua defesa e proteção ambiental do território, neste caso particular no que concerne à reutilização e reciclagem têxtil, felicitando-se a participação dos munícipes que habitualmente colaboram na iniciativa», refere a autarquia em comunicado.