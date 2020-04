Edifício da Câmara de Fornos de Algodres retoma atividade na segunda-feira

A Câmara de Fornos de Algodres retomará a atividade na segunda-feira, mas o edifício dos Paços do Concelho vai continuar encerrado ao atendimento público.

A decisão foi anunciada este domingo num comunicado publicado na página do Facebook da autarquia, onde se lê que o edifício funcionará «com as restrições que constam do Plano de Contingência» do município.

«Esta decisão é tomada depois de verificado que a situação de risco associada ao encerramento do equipamento está colocada de parte através dos testes laboratoriais realizados pela ULS da Guarda», acrescenta a Câmara.