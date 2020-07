Dominado fogo de Oleiros

O incêndio que lavra desde sábado no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, está dominado, embora mantenha ainda algumas partes ativas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo dados da ANEPC, pelas 8h40 estavam no local a combater o fogo 868 operacionais, apoiados por 274 veículos e dois meios aéreos. No domingo, ao início da noite, três aldeias do concelho de Oleiros estiveram em «risco efetivo» por causa deste incêndio que se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Sertã.