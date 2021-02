Dólmen do Carapito (Aguiar da Beira) é caso de estudo em projeto europeu

O Dólmen 1 do Carapito (Aguiar da Beira) foi selecionado, a par do Dólmen de Antelas (Oliveira de Frades), do Mosteiro Ayia Napa (Chipre), das Catacumbas de Camerano (Itália) e das Pedreiras de Paros (Grécia), como casos de estudo para o biénio 2020-21 do projeto europeu “Underground Built Heritage as Catalyser for Community Valorisation”.

O objetivo é contribuir para a preservação, valorização e divulgação da herança construída subterrânea e a sua ligação com as comunidades em que se inserem. Para tal, os investigadores vão propor medidas sustentáveis e equilibradas de conservação deste património subterrâneo e de interação com as comunidades para fomentar a promoção desse património e do turismo cultural nestas regiões. Financiada pelo programa-quadro Horizonte 2020, da União Europeia, a iniciativa junta universidades, municípios e empresas de 28 países, entre eles Portugal. O Dólmen I do Carapito é o segundo maior dólmen da região Centro e um dos mais conhecidos internacionalmente.

Em setembro do ano passado, a autarquia de Aguiar da Beira iniciou obras de valorização daquele Monumento Nacional, num investimento de cerca de 400 mil euros. A intervenção, a cargo da empresa Eon – Indústrias Criativas, contempla «a recolocação da tampa e dos esteios tombados, assim como a reconstrução da mamoa que cobria originalmente o monumento», além de escavações arqueológicas, da valorização paisagística do conjunto classificado e da definição de uma área de estacionamentos. A empreitada tem um prazo de execução de cerca de nove meses e é financiada no âmbito do Programa Centro 2020. Os dólmens existentes no Carapito vão integrar a futura Rota do Megalitismo da Região Viseu Dão Lafões e Sever do Vouga.