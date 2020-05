Dois jovens, com 19 anos, faleceram na tarde desta sexta-feira num despiste que aconteceu na Avenida 25 de Abril, a variante de acesso à vila de Fornos de Algodres.

Eram os únicos ocupantes de uma viatura ligeira, que, após sair da estrada, embateu com violência numa árvore. O acidente aconteceu pelas 16h15 e no local estão 17 operacionais e elementos da GNR, bem pela equipa da VMER de Viseu, apoiados por oito veículos. Os jovens faleceram no local. (em atualização).