Doze anos depois do encerramento do troço Guarda-Covilhã, da Linha da Beira Baixa, uma composição voltou a fazer o trajeto entre as duas cidades. Aconteceu na manhã desta quarta-feira para ensaios da catenária, num dos últimos testes necessários à reabertura desta ligação.

Num dia histórico, a locomotiva da série 5600, da CP, apoiada por uma máquina a diesel, procedeu aos ensaios técnicos da infraestrutura elétrica dos 46,5 quilómetros deste troço, fechado desde março de 2009.