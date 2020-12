Despiste no concelho de Pinhel faz um ferido ligeiro

O despiste de uma viatura ligeira na estrada que liga as localidades de Valbom e Souropires, no concelho de Pinhel, na manhã deste sábado resultou num ferido ligeiro.

A vítima do sexo masculino com 67 anos, foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital da Guarda.

«O alerta foi dado às 12h19», segundo Pedro Hermenegildo, Adjunto dos Bombeiros Voluntários de Pinhel.

Pedro Hermenegildo acrescenta ainda que estiveram «no teatro de operações dois veículos com sete operacionais» dos bombeiros da cidade acompanhados por dois profissionais da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e agentes da GNR.