Despiste na A25 provoca dois feridos leves na zona de Castelo Bom

O despiste de uma viatura ligeira na A25, na manhã deste sábado, causou dois feridos leves e obrigou ao corte da autoestrada no sentido Guarda-Vilar Formoso durante cerca de meia-hora, segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda.

«O trânsito foi restabelecido ao cabo de meia hora e esteve condicionado numa via para permitir o trabalho dos operacionais, a remoção do veículo e a limpeza da via», acrescentou a mesma fonte. O acidente ocorreu na zona de Castelo Bom, no concelho de Almeida, a uma dezena de quilómetros da fronteira de Vilar Formoso e o alerta foi dado pelas 7h40.

Os feridos foram transportados para o Hospital Sousa Martins, na Guarda, para observações. No local estiveram os bombeiros de Almeida com nove elementos e quatro viaturas e a patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR da Guarda, bem como uma equipa da Ascendi.