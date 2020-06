Desfibrilhador Automático Externo disponível 24 horas por dia em Malcata

A freguesia de Malcata (Sabugal) está equipada com um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), que foi colocado na via pública, no centro da aldeia, na quinta-feira e está disponível 24 horas por dia.

O DAE foi instalado no âmbito do programa “Malcata Vida +”, que incluiu formação específica em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa a 30 pessoas. O equipamento está colocado numa cabine, preparada para chuva, humidade e calor, e que possui um sistema para chamar os operacionais ao local da ocorrência e para abertura do cadeado.

A iniciativa é da responsabilidade da Associação Malcata com Futuro, que contou com o apoio da Ocean Medical para assegurar o responsável médico do programa DAE, o controlo de qualidade e a formação dos operacionais DAE.