CHUCB regista primeiro caso confirmado de covid-19

Foi hoje confirmado o primeiro caso positivo do novo coronavirus no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB). De acordo com o autarca da Covilhã, Vítor Pereira, que confirmou a O INTERIOR o diagnóstico positivo, trata-se de um camionista «que estava em trânsito e que, no seu trajeto, ao passar na Covilhã, dirigiu-se ao hospital».

O indíviduo «não é residente nem oriundo da Covilhã e da região» assegurou o edil que salientou a «prontidão e eficácia» com que o doente foi tratado no CHUCB.

«Não é alguém que tivesse socializado na Covilhã, na Guarda, em Belmonte…», sublinha Vítor Pereira que afirma que «na qualidade de Presidente da Câmara devo manter os munícipes informados».