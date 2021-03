Concelho de Almeida vai ter 15 percursos equestres

A Câmara de Almeida e o Picadeiro D’el Rey vão disponibilizar 15 percursos equestres que incluem passagem por locais relacionados com as Invasões Francesas ou por antigos caminhos do contrabando.

De acordo com o presidente da autarquia, o Picadeiro D’el Rey, que sempre prestou serviços «ligados ao ensino da equitação, à iniciação e ao contacto com o cavalo, desde o volteio, à sela e à hipoterapia», vai agora apostar na criação de várias rotas externas. «Iniciámos este processo com a rota que estamos a criar na Rede Napoleónica, na ligação de Almeida ao Bussaco, um trabalho com a participação da Comunidade Intermunicipal de Coimbra e vários municípios», adianta António José Machado. Segundo o autarca, as rotas temáticas que vão ser disponibilizadas aos visitantes vão estar ligadas às rotas de BTT e pedonais já existentes na região e que são dinamizadas pela Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa, que tem sede em Almeida.

«Assinámos também um protocolo, recentemente, com a Companhia das Lezírias, para haver a utilização e a transmissão do cavalo Lusitano e a vinda de cavalos da Coudelaria Nacional, para poderem estar no Picadeiro D’el Rey e nós aumentarmos a qualidade dos serviços que prestamos», acrescentou o edil almeidense.