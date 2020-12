Côa Parque cria nova disciplina escolar para alunos da região

A Fundação Côa Parque vai criar uma nova disciplina escolar destinada aos alunos de vários graus de ensino dos concelhos que integram o Parque Arqueológico do Vale do Côa.

“O nosso património” é o nome dessa disciplina que irá surgir no âmbito do programa de flexibilidade curricular que permite aos agrupamentos e escolas conteúdos próprios destinados à formação dos seus alunos. Está área curricular será «uma oferta complementar de escolaridade que se prende com a necessidade da disseminação do conhecimento do património histórico, cultural e natural do território, estimulando a consciência identitária das comunidades residentes, nomeadamente nas crianças e jovens que habitam neste território», justificou Bruno Navarro, presidente da Côa Parque. O projeto vai abranger no distrito da Guarda as escolas dos concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Mêda.