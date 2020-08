O município de Aguiar da Beira vai promover este fim de semana duas sessões de cinema em “drive-in”.

Segundo a autarquia, as exibições terão lugar no complexo desportivo da vila, sempre às 21h45, mas a distribuição das viaturas pelo espaço será efetuada entre as 21 horas e as 21h40.

Em cartaz este sábado está o filme “A vida secreta dos nossos bichos 2” e no domingo será exibido “As aventuras do Dr. Dolittle”.