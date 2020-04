CIMBSE: Rastreios em lares de idosos vão avançar

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) está a preparar as «ações necessárias» para que sejam feitos rastreios da Covid-19 nos lares de idosos do território.

«Quer pela intervenção dos municípios, quer do Governo, estão a ser postas no terreno as ações necessárias para podermos ter alguma noção mais precisa daquilo que se passa nas nossas instituições particulares de solidariedade social», admitiu o presidente da CIMBSE. Luís Tadeu adiantou ter sido contactado pela secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes, que lhe indicou que o Governo vai «arrancar com a implementação dos testes» nos lares de idosos da comunidade intermunicipal, que abrange 15 concelhos dos distritos da Guarda e Castelo Branco. Esta ação decorrerá nas IPSS de «maior dimensão» e dará prioridade aos funcionários, por poderem ser os «focos de difusão» do vírus.

O responsável, que também preside à autarquia de Gouveia, revelou que o Governo está a ultimar um aviso para que as Comunidades Intermunicipais e os municípios individualmente possam candidatar-se a apoios para aquisição de equipamento de proteção individual e para a contratação de testes. «O grande problema neste momento é encontrar laboratórios com capacidade para realizar tantos testes e tantas análises», disse Luís Tadeu.