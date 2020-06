CIMBSE desaconselha festas populares até final de agosto

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) reiterou a deliberação já tomada anteriormente sobre a não realização de festas e eventos similares na região devido à pandemia da Covid-19.

Na reunião do passado dia 9, a CIMBSE decidiu voltar a aconselhar os municípios «a prescindirem» da realização de festas até 31 de agosto ou a não atribuírem licenças camarárias «por razões de segurança», tendo em conta que «na época de Verão é tradicional a realização de festas em todas as sedes de concelho e na maior parte das freguesias da região das Beiras e Serra da Estrela». Após essa data, a Comunidade Intermunicipal reavaliará as condições de realização deste tipo de eventos, tendo em conta a evolução da pandemia e as orientações das autoridades de saúde.