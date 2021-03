Ciclo “12 em Rede” de junho a novembro

A animação vai regressar às Aldeias Históricas com o ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa”, que terá lugar de junho a novembro numa organização da Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal.

Estão programados «uma dúzia de eventos que estão a ser preparados para a participação presencial de público, ainda que mantendo a aposta no “live streaming”, que se revelou um sucesso em 2020», adiantam os promotores numa nota de imprensa enviada a O INTERIOR. Tal como nas edições anteriores, a cultura, gastronomia, tradições, costumes, património, lendas e mitos de cada uma das 12 localidades voltam a inspirar as atividades do evento. O objetivo é «celebrar e promover o património cultural material e imaterial das Aldeias Históricas de Portugal, através de uma programação cultural genuinamente diferenciadora, assente em animações diversas, como visitas teatralizadas, workshops, novo circo, música e, claro, a gastronomia», recorda a associação.

Todas as festas voltarão a beneficiar de cobertura “live streaming”, uma aposta que, no ano transato, permitiu alcançar quase meio milhão de pessoas em 14 países e quase 82 mil minutos de visualizações, assinala a organização. O ciclo começa a 5 de junho, em Trancoso, e termina a 6 de novembro, em Monsanto (Idanha-a-Nova). O roteiro passa também por Castelo Novo (19 de junho), Castelo Mendo (dia 26), Sortelha (3 de julho), Belmonte (dia 10), Almeida (dia 17), Linhares da Beira (dia 31), Castelo Rodrigo (28 de agosto), Marialva (18 de setembro), Piódão (dia 25) e Idanha-a-Velha (30 de outubro).