Chuva e vento forte colocam a região sob aviso amarelo a partir da tarde desta segunda-feira

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para o agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde desta segunda-feira.

De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê-se chuva forte, persistente e generalizada no território de Portugal continental, vento forte, a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa. Todos os 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva.

Face às condições meteorológicas esperadas, a Proteção Civil lembra que há possibilidade de inundações, que o piso rodoviário poderá estar escorregadio e alerta para uma eventual formação de lençóis de água. Podem ocorrer danos em estruturas montadas/suspensas e há a possibilidade de queda de ramos ou árvores, acidentes na orla costeira ou deslizamentos de terra, cujo eventual impacto pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, como por exemplo a adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade, ou ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas ou na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis.