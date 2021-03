CHUCB retoma aulas de preparação para o parto em formato on-line

O Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), na Covilhã, recomeçou as aulas de preparação para o parto e para a parentalidade, no início deste mês.

O programa “@Preparar para Nascer” tinha sido suspenso «por motivos de segurança e cumprimento das medidas de mitigação da pandemia de SARS-COV-2», adianta a entidade de saúde. Mas retomam com teor e conteúdo similar, porém em formato on-line.

As aulas são lecionadas pela equipa de enfermagem do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do CHUCB e é destinado «a casais e grávidas, a partir das 28 semanas de gestação e ainda inteiramente gratuito», informa o hospital.