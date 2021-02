Celorico da Beira recebe 2,5 milhões de euros para parque industrial e escola

A Câmara de Celorico da Beira conseguiu um apoio de mais de 2,5 milhões de euros de fundos comunitários para a requalificação da EB e Secundária Sacadura Cabral e para a ampliação do parque industrial A25, situado junto à autoestrada que liga Aveiro a Vilar Formoso.

Com um investimento total de pouco mais de um milhão de euros, esta última candidatura foi recentemente aprovada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito do concurso para apresentação de candidaturas de operações de acolhimento empresarial, e obteve uma comparticipação FEDER de 85 por cento – cerca de 858.461 euros. O objetivo do município presidido por Carlos Ascensão é disponibilizar mais quatro lotes nesta área empresarial com 551.265 metros quadrados, prolongar a rede viária a sudeste e aumentar as áreas verdes e o número de estacionamentos para ligeiros e pesados. A autarquia considera que o empreendimento, que tem como objetivo atrair investimento para o território, «constitui um avanço muito importante para o estabelecimento de empresas no Parque A25» e a criação de postos de trabalho «tão essenciais à fixação e qualidade de vidas das famílias», lê-se num comunicado publicado nas redes sociais do município.

Também as obras na Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral, na sede do concelho, garantiram um cofinanciamento do Programa Operacional Centro 2020 de mais de 1,6 milhões de euros, para um investimento elegível superior a 1,9 milhões de euros. Os trabalhos vão arrancar dentro em breve e destinam-se a criar «melhores condições» de conforto e de funcionalidade à comunidade escolar celoricense. Atualmente, a Sacadura Cabral acolhe cerca de 450 alunos do do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. A empreitada vai consistir na melhoria do conforto térmico e do desempenho energético do edifício, bem como das acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada. Serão requalificadas 31 salas de aula, uma sala de atividades, três laboratórios, um pavilhão polivalente, um refeitório, uma cozinha, uma copa, uma biblioteca, uma sala de professores, uma sala de pessoal auxiliar e um campo de jogos descoberto, bem como espaços comuns.

Estão ainda previstos arranjos exteriores dentro do perímetro da escola, bem como o apetrechamento dos espaços com mobiliário escolar e equipamento informático, segundo a autarquia. A empreitada foi adjudicada, em julho de 2020, à empresa Isidro Pires da Silva, Lda., por 1.718.552,36 euros (acrescido de IVA à taxa legal em vigor).