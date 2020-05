Celorico da Beira: Mey Têxteis retoma produção para fabricar máscaras reutilizáveis e cirúrgicas

A empresa Mey Têxteis ofereceu 230 máscaras reutilizáveis ao município de Celorico da Beira para os seus funcionários e brevemente irá oferecer mais a todas as entidades do concelho que têm estado na “linha da frente” do combate à Covid-19.

O donativo foi entregue na quinta-feira ao presidente do município, Carlos Ascensão, pelo diretor da empresa têxtil alemã que produz roupa interior, Jörg Baasner. A 23 de março a Mey suspendeu a produção durante um mês devido à pandemia durante um mês e colocou os seus trabalhadores em “lay-off”. A fábrica de confeção sediada em Fornotelheiro retomou recentemente a laboração com alguns funcionários para produzir «não só máscaras reutilizáveis, mas também máscaras cirúrgicas destinadas aos profissionais de saúde», adiantou o município de Celorico. O objetivo é retomar «gradualmente» o funcionamento normal da empresa, que emprega mais de 235 trabalhadores e é o maior empregador do concelho. A Mey Têxteis está instalada desde 1990 na zona industrial de Celorico da Beira Gare e emprega maioritariamente mulheres, oriundas daquele concelho e dos municípios limítrofes de Fornos de Algodres, Trancoso, Gouveia, Guarda e Pinhel.