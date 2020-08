A Câmara de Celorico da Beira vai apoiar 154 alunos do 1º ciclo do ensino básico com a oferta dos cadernos de atividades, num investimento de 5.800 euros.

Os beneficiários da iniciativa “Valeducar” vão ter direito a vouchers que os encarregados de educação poderão utilizar nas livrarias/ papelarias aderentes do concelho. Estes vouchers poderão ser levantados a partir de 21 de agosto no edifício dos Paços do Concelho.