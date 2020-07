Celorico da Beira: Grupo Bernardo Marques compra primeiro lote do parque empresarial A25

O grupo Bernardo Marques adquiriu o primeiro lote de terreno do parque empresarial A25, em Celorico para a instalação de uma infraestrutura de logística e transporte que irá criar «20 postos de trabalho», anunciou o município.

O espaço com mais de 5.000 metros quadrados vai ser ocupado pela Tir2Rent, empresa daquele grupo de transporte de mercadorias, que pagou cerca de 56 mil euros. «Desde 2013, ano em que foi criado o parque empresarial A25, este é o primeiro lote a ser vendido para a instalação de uma infraestrutura no setor da logística e transporte», refere a autarquia, segundo a qual o investimento irá reforçar «a capacidade industrial» daquela área empresarial situada junto à autoestrada A25, próximo da sede do concelho.

A Tir2Rent tem agora nove meses para iniciar o projeto de edificação das infraestruturas e, posteriormente, dois anos para concluir as construções. «É expetativa do município de Celorico da Beira que o parque empresarial A25 sirva, sobretudo, para fomentar indústrias de média/ grande dimensão capazes de alavancar a economia local», reforça a autarquia presidida por Carlos Ascensão. A área dispõe de 11 lotes de terreno devidamente infraestruturados para instalação de pequenas e médias empresas industriais, oficinas e armazéns.