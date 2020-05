Celorico da Beira: 16 medidas para apoiar famílias, empresas e IPSS

O município de Celorico da Beira vai aplicar 16 medidas para apoiar famílias, instituições e empresas por causa das dificuldades económicas geradas pelo coronavírus.

Assim, serão aplicadas, «com efeitos retroativos a 1 de abril», ações extraordinárias como a isenção do pagamento de água e resíduos para cafés e restaurantes (durante o período de encerramento), Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), creches e empresas locais/ bolsa de empresários locais. Está igualmente prevista a isenção de taxas municipais (esplanadas e publicidade) respeitantes a 2020 e do pagamento de rendas nos espaços comerciais propriedade da autarquia (durante o período de encerramento). Outra medida consiste na redução do preço por metro quadrado nos lotes da zona industrial A25 para fomentar o investimento e a criação de postos de trabalho. O município também está a oferecer Internet aos alunos mais carenciados e disponibiliza transporte para os estudantes do secundário que residem nas aldeias.

O fornecimento de alimentos/ medicamentos, a oferta de máscaras de proteção às famílias e de equipamentos de proteção individual a IPSS, bombeiros, GNR e Centro de Saúde são outras iniciativas assumidas. A autarquia vai igualmente apoiar os agricultores e pastores no escoamento dos seus produtos e armazenamento de queijo em sistema de frio. Já os comerciantes que fecharam portas terão direito a um «apoio a definir, em tempo próprio, em função das necessidades e dos recursos disponíveis do município», que também disponibilizará apoio social aos desempregados, em articulação com o Centro de Emprego e a Segurança Social.