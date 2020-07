Casal detido em Seia por furto em interior de veículo

A GNR deteve um casal, em flagrante delito, pelo crime de furto em interior de veículo em Seia.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os suspeitos foram surpreendidos por elementos do posto local na passada sexta-feira, após denúncia do proprietário do automóvel, «a adquirir vários produtos com recurso aos bens furtados no interior do veículo».

Na ação os guardas recuperaram 700 euros levantados no multibanco com recurso a dois cartões bancários furtados, uma carteira, vários pertences pessoais, um televisor, um rádio e várias peças de vestuário adquiridas com os mesmos cartões.

O homem e a mulher, de 34 e 39 anos, foram constituídos arguidos e os factos reportados ao Tribunal Judicial de Seia.