Casal detido em Figueira de Castelo Rodrigo por posse de armas proibidas

A GNR deteve esta segunda-feira um casal por posse de armas proibidas numa localidade do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda no âmbito de uma investigação por ameaças com recurso a arma de fogo. Foi dado cumprimento a três mandados de busca domiciliária que culminaram na apreensão de duas armas proibidas (“taser” dissimulado e catana), duas caçadeiras, 119 cartuchos de calibre 12mm, 102 munições de calibre .22mm, 43 cartuchos bala, 10 zagalotes, cinco munições de calibre .32mm e um carregador de calibre .22mm.

O homem e a mulher, de 46 e 49 anos, respetivamente, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Guarda.