Casa no Castanheiro nomeada para prémio de arquitetura Mies van der Rohe

A vanguardista e minimal Casa no Castanheiro, em Vale Flor (Mêda), do arquiteto João Mendes Ribeiro, é um dos 19 projetos portugueses nomeados para o Prémio da União Europeia para Arquitetura Contemporânea Mies van der Rohe 2022.

Trata-se de uma pequena unidade de alojamento turístico, com cerca de 25 metros quadrados, que envolve um castanheiro num terreno agrícola naquela localidade do concelho medense. «A Casa no Castanheiro é uma cabana, uma estrutura modelar simples e leve, de madeira e cortiça, que tira partido pleno da paisagem e favorece o caráter de isolamento. (…) O interior prolonga-se para o exterior, permitindo usufruir plenamente do espaço, em todas as alturas do ano», lê-se no site de apresentação do espaço, gerido por privados. A casa tem capacidade para receber duas a três pessoas no máximo e dispõe do «absolutamente essencial» para uma estadia curta. Nesta edição, especialistas europeus independentes, associações nacionais de arquitetura e o comité consultivo do prémio nomearam 449 trabalhos de 279 cidades em 42 países. Pela primeira vez, encontram-se nomeados trabalhos da Arménia, República da Moldova e Tunísia.

Todos estes trabalhos serão agregados em setembro com um novo grupo de nomeados, acrescenta uma nota da organização, fruto do impacto da pandemia de Covid-19, que fez com que a seleção de nomeados se desenrolasse em duas fases. O Prémio Mies van der Rohe foi lançado em 1987, numa parceria da Fundação Mies van der Rohe com a Comissão Europeia, e, em 1988, no primeiro ano de atribuição do prémio, o galardão foi entregue a Álvaro Siza pelo edifício do antigo Banco Borges & Irmão, em Vila do Conde. Em 2015, o Centro de Remo de Alta Competição do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa, do arquiteto Álvaro Fernandes Andrade (SpacialAr-TE), foi um dos projetos nomeados para a fase final do galardão. Já o Teatro Municipal da Guarda, de Carlos Veloso, em 2006, e a Casa do Rio Hotel, de Francisco Vieira de Campos, em Castelo Melhor (Vila Nova de Foz Côa), em 2018, foram outros projetos da região selecionados para aquele que é considerado o mais importante prémio de arquitetura europeu.