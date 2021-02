Candidaturas abertas para instalação no “Cabicanca Coworking”

Está a decorrer o período de candidaturas à atribuição de espaços no “Cabicanca Coworking” disponibilizado pela Câmara de Aguiar da Beira.

Os interessados devem concorrer até 15 de março, nos termos e condições previstas no regulamento do projeto criado para apoiar empreendedores no processo de desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras com potencial de crescimento e de implementação no mercado. O “Cabicanca Coworking” disponibiliza um espaço físico para o desenvolvimento das atividades, vários serviços de apoio e o acesso privilegiado a um conjunto de entidades parceiras.