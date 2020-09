Câmaras da Guarda e Sabugal juntam-se à IP para requalificar EN233

A requalificação da EN233, entre a Guarda e o Sabugal, vai avançar finalmente no âmbito de um acordo que envolve os dois municípios e a Infraestruturas de Portugal (IP).

O executivo guardense aprovou na semana passada uma minuta de protocolo a estabelecer entre as três entidades com vista à elaboração do complemento do projeto de reabilitação desta ligação entre as duas sedes de concelho que tem mais de 40 quilómetros. Segundo adiantou Carlos Chaves Monteiro, a intervenção inclui o corte de algumas curvas, o alargamento de pontes e arranjos nas infraestruturas hidráulicas em Pega, ainda no concelho da Guarda, sendo que os projetos são da responsabilidade das duas autarquias, às quais caberá também pagar as indemnizações aos donos dos terrenos necessários para retificar o traçado da estrada. «Poderiam fazer-se outras melhorias, mas o orçamento é curto e esta não será uma obra da responsabilidade das Câmaras», especificou o edil guardense, que lembra que esta é uma obra «há muito desejada» e que será agora possível com o apoio da IP.

O presidente do município revelou que o projeto vai manter o traçado da estrada nas localidades de Santana d’Azinha, Adão e Pega, mas acrescentou que, «no futuro, se houver financiamento e necessidade, a Câmara da Guarda cá estará para assumir as suas responsabilidades». Na abordagem deste assunto, Sérgio Costa, vereador do PSD sem pelouros, defendeu que o novo projeto deveria incluir a criação de passeios, a instalação de nova iluminação pública e a melhoria das redes de água e saneamento no ponto de atravessamento destas três aldeias.