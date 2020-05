Câmara e Agrupamento de Escolas de Pinhel cedem 120 computadores e acesso à Internet a alunos do concelho

O município e o Agrupamento de Escolas de Pinhel disponibilizaram 120 computadores e acesso à Internet aos alunos que não possuem equipamentos para acompanhar o ensino à distância.

Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira, para «não comprometer o processo de aprendizagem» foram adquiridos 120 “webcams”, 120 “headphones” e 60 “hotspots” de 30 Gb de acesso à Internet (com a duração de três meses), equipamento que será cedido, «a título de empréstimo», aos alunos que manifestaram essa necessidade. O Agrupamento de Escolas cedeu, também a título de empréstimo, cerca de 120 computadores para uso pessoal dos estudantes de forma a permitir o acesso ao ensino online.

Além disso, quinzenalmente, uma professora do município «vai a casa de alguns alunos do 1º ciclo do ensino básico entregar e receber trabalhos escolares, pois devido à sua tenra idade e à necessidade de trabalhos manuscritos, exigem uma atenção especial, que não foi descurada», refere o município.