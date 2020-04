Câmara do Sabugal requalifica Largo da Fonte

A Câmara do Sabugal iniciou na quarta-feira as obras de requalificação e modernização do Largo da Fonte, no centro da cidade raiana, para criar um «espaço verde urbano central e de lazer».

Segundo o município, a obra é realizada no âmbito do PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana do Sabugal e tem um investimento global da ordem dos 842 mil euros. Com esta intervenção, a zona vai passar a ter «um elemento unificador e de interpretação das temáticas identitárias do concelho», com são o património construído, a história, a fauna/flora, o rio Côa e a cultura/etnografia.

As obras têm uma duração de 240 dias e a sua conclusão está prevista para dezembro, estima a autarquia.