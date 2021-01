O município de Trancoso entregou “webcams” ao Agrupamento de Escolas local para serem utilizadas nas aulas à distância.

De acordo com a autarquia, os equipamentos informáticos foram adquiridos e doados ao Agrupamento de Escolas «para fazer face à necessidade de aumentar e melhorar as condições de ensino à distância nos casos em que existam turmas e/ou alunos em isolamento profilático». As “webcams” destinam-se a ser utilizadas pelas diversas escolas do concelho.