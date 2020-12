Câmara de Pinhel aprova orçamento de 26 milhões para 2021

O município de Pinhel aprovou o Orçamento para 2021 no montante de 26 milhões, que inclui vários investimentos estruturantes, tendo as empresas e as famílias como prioridade.

Para o presidente da Câmara, Rui Ventura, trata-se de «um orçamento arrojado e a pensar no futuro» do concelho, «que vem dar continuidade ao projeto iniciado há sete anos. Contempla vários os investimentos estruturantes, como a ampliação da Zona Industrial, a construção da Avenida Cidade do Vinho e Centro Intermodal (ponto de interface entre um Parque TIR e uma área de circulação pedonal). A construção da nova Biblioteca Municipal, do Centro de Bem-Estar Animal, do projeto “Ver e Sentir o Falcão” (que integra a construção da falcoaria e de um conjunto de miradouros ao longo do rio Côa) e o Parque de Caravanismo são outros dos projetos previstos.

Segundo Rui Ventura, «quanto mais adiantados e preparados estivermos, em melhores condições estaremos de aproveitar as oportunidades que possam vir a surgir, tanto mais com o benefício de termos uma execução de 97,5 por cento dos projetos que vimos aprovados, o que mostra responsabilidade e dá maturidade aos projetos que apresentaremos no futuro».