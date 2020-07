Câmara de Manteigas quer concessionar exploração da água da Fonte Paulo Luís Martins

O município de Manteigas aprovou, na última reunião do executivo, o caderno de encargos do concurso público para a concessão da exploração da água da nascente da fonte Paulo Luís Martins e o seu engarrafamento para consumo.

O procedimento foi aprovado por maioria, na última reunião do executivo, com os votos contra dos dois vereadores do PSD, José Manuel Biscaia e José Manuel Cardoso, e vai ser remetido à apreciação da Assembleia Municipal, que reunirá dia 31 deste mês. A O INTERIOR, Esmeraldo Carvalhinho, presidente da autarquia, declinou adiantar mais pormenores sobre o concurso público antes da AM se pronunciar. «Só falarei depois da Assembleia Municipal, antes não me parece correto porque o assunto ainda não foi aprovado», disse o autarca. Quem já se pronunciou foi a secção local do PSD, que, em comunicado, justifica que os seus vereadores votaram contra a abertura do concurso público para concessão da água de nascente «por considerarem que não existem condições mínimas» para o lançar. Os sociais-democratas exigem um procedimento «cristalino, como a água daquela fonte» e propõem que «o lucro que a Câmara retire da venda» da água sirva para «o fornecimento gratuito de água para consumo doméstico a todos os munícipes».

A intenção de concessionar a exploração da água da nascente da Fonte Paulo Luís Martins acontece após o município ter ganho, em 2019, uma longa batalha judicial pela sua propriedade. O objetivo é relançar a atividade de engarrafamento e comercialização deste recurso natural – que em tempos existiu no mercado com a marca “Glaciar” e chegou a ser considerada uma das melhores do mundo –, num negócio que chegou a empregar cerca de 60 pessoas.