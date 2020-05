Câmara de Gouveia autoriza abertura de lojas com mais de 400 metros quadrados

A Câmara de Gouveia autorizou a reabertura ao público das lojas com mais de 400 metros quadrados de área e de porta aberta para a rua.

A decisão foi tomada «considerando a evolução favorável da situação epidemiológica do concelho, mas também a necessidade de iniciar, com caráter gradual, a retoma e recuperação da atividade da economia local, sem deixar de acautelar o cumprimento dos cuidados de proteção necessários ao combate da epidemia» da Covid-19. «Os referidos estabelecimentos terão, no entanto, de cumprir com as normas que constam no anexo da Resolução de Conselho de Ministros nº 33-C/2020, nomeadamente as que se referem à ocupação, permanência, higiene e distanciamento físico, assim como as orientações da Direção-Geral da Saúde», adianta o município em comunicado.