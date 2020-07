Câmara de Belmonte e Direção Regional de Agricultura apoiam produtores afetados pelo granizo

A Câmara de Belmonte assinou um protocolo com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) para a concessão de apoios aos fruticultores e viticultores do concelho afetados pelo granizo e trovoada no final de maio.

«Este apoio destina-se a comparticipar a aquisição de produtos para os necessários tratamentos fitossanitários e de recuperação fisiológica e será pago em partes iguais pelo município e pelo Ministério da Agricultura», adianta a autarquia em comunicado.

O montante máximo a conceder é de 40 euros por hectare de área afetada para pomares e 20 euros por hectare de área afetada para a vinha e consistirá no pagamento de despesas realizadas, para efeitos de minimização dos prejuízos causados, com a aquisição de adubos foliares e ou produtos fitofarmacêuticos. Segundo o protocolo, este apoio será disponibilizado sob a forma de subvenção não reembolsável.