Bispo da Guarda vai aconselhar paróquias a antecipar a hora da Missa do Galo

Num ano tão atípico e com tantas restrições, nomeadamente para a época do natal e passagem de ano, o Bispo da Guarda, Manuel Felício, irá apelar a que as paróquias antecipem a hora da celebração da Missa do Galo.

Manuel Felício acredita que a tradicional Missa do Galo, que se realiza na noite da véspera de natal, «se irá realizar certamente», mas com os cuidados que a situação pandémica exige.

O facto de o Governo não ter estabelecido um número máximo de pessoas para a consoada «a conferência episcopal refletiu sobre isso e recomendou todas as cautelas e mais algumas, porque agora há o perigo das pessoas serem mais facilitadoras», acrescenta o pontífice.

«Para o natal e o ano novo não temos restrições maiores do que aquelas que tínhamos há oito dias, antes do pronunciamento do Primeiro Ministro. Portanto nós iremos com as cautelas todas fazer normalmente aquilo que acontecia», garante Manuel Felício na conferência de imprensa desta sexta-feira, no seguimento da habitual mensagem de Natal