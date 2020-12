O município do Sabugal recebeu, no âmbito do projeto Moveletur – Turismo Sustentável e Mobilidade Elétrica em Espaços Naturais, quatro bicicletas elétricas e um posto de carregamento para veículos elétricos, que está instalado no Centro de Negócios Transfronteiriço, no Soito. As bicicletas foram entregues pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco e estão disponíveis no Museu do Sabugal, para cedência a visitantes.