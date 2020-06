Belmonte regista segundo caso de Covid-19

Há um segundo infetado com Covid-19 em Belmonte. Trata-se do marido da mulher que tinha sido contagiada numa deslocação a Lisboa no final de maio.

Segundo o presidente do município, os testes ao homem com cerca de 60 anos deram sempre negativo. «Surpreendentemente, o último deu positivo», disse António Dias Rocha, adiantando que se espera pelo resultado de um novo teste efectuado à esposa. O casal apresenta uma situação estável e está em isolamento na sua habitação, sublinhou o autarca.