Belmonte lançou bolsa de apoio à atividade artística

Depois do Fundão é a Câmara de Belmonte que disponibiliza uma bolsa de apoio à atividade artística, no valor de 15 mil euros, para ajudar os profissionais do setor afetados pela pandemia.

O programa “Belmonte + Cultura” destina-se a financiar projetos artísticos selecionados para serem incluídos na programação cultural do município até ao final do ano. As candidaturas decorrem até 3 de abril, podendo candidatar-se artistas em nome individual ou coletivo e coletividades artísticas existentes no concelho, com criação e atividade regulares, profissionais ou semiprofissionais nas áreas da música, artes performativas, fotografia, cinema e pintura, entre outras. Os interessados devem apresentar a sua candidatura, bem como o que pretendem fazer e uma estimativa de orçamento, através do link https://cm-belmonte.pt/belmontecultura/ . Já o regulamento pode ser consultado na página oficial da autarquia na Internet.