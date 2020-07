Belmonte: Homenagem a Zeca Afonso acontece este fim de semana

A Câmara de Belmonte vai realizar diversas ações de homenagem a Zeca Afonso este fim de semana.

No sábado, às 16h30, haverá uma visita encenada, no largo que tem o nome do cantautor que residiu em Belmonte numa fase da sua vida. À noite (21 horas), no castelo, está marcado um concerto tributo com Joana Carvalho, o grupo TriVenção, Zeca e Outros Amigos. Já no domingo, pelas 18 horas, será inaugurada uma estátua em homenagem a Zeca Afonso, no largo homónimo. A escultura, da autoria do artista guardense Pedro Figueiredo, será colocada em substituição de uma placa evocativa do cantor e compositor que já ali existia. A ministra da Cultura, Graça Fonseca, vai estar presente. Estão ainda previstas atuações musicais de Carlos Vasconcelos, Rúben Matos e o sobrinho do autor de “Grândola, Vila Morena”, João Afonso. Há apenas 50 lugares para cada espetáculo devido à pandemia, pelo que é necessário reservar previamente no site do município. Os concertos de sábado já estão esgotados.

Esta homenagem a Zeca Afonso esteve inicialmente programada para abril, integrada no programa das Festas do Concelho. A pandemia obrigou a alterar a data para agosto «uma data também significativa relativamente ao Zeca Afonso», segundo António Dias Rocha. A iniciativa da autarquia é realizada em colaboração com a Empresa Municipal e Associação Desportiva de Belmonte.