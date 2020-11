Belmonte contabiliza 101 pessoas recuperadas da Covid-19 e 43 casos ativos

O concelho de Belmonte conta atualmente 101 pessoas recuperadas da infeção por Covid-19 num total acumulado de 120 casos registados desde o início da pandemia, informou esta quinta-feira o município, segundo o qual há neste momento 43 casos ativos na comunidade.

De acordo com a autarquia, no Lar Dona Maria José Soares, da Misericórdia, há 64 recuperados entre utentes (38) e profissionais (26), permanecendo 63 infetados – 53 utentes e dez funcionários. Nesta unidade residência registaram-se cinco óbitos. No lar de Caria há um total de seis pessoas infetadas – três utentes e três funcionários -, e nenhum recuperado.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, a Câmara de Belmonte acrescenta que no Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral há cinco alunos infetados com Covid-19. «Segundo informações da provedoria, os utentes do Lar da Misericórdia que ainda testaram positivo irão ser avaliados pela médica da instituição para eventual passagem à situação de recuperados», refere a edilidade, destacando que nove utentes estão hospitalizados, um dos quais nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, na Covilhã.