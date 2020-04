Belmonte cancela Festas do Concelho

A Câmara de Belmonte anunciou esta quinta-feira que decidiu cancelar as Festas do Concelho, que iriam decorrer entre os dias 24 e 26 deste mês, devido à pandemia da Covid-19.

«Na sequência das recomendações instituídas pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde (DGS), como medida de prevenção para evitar ao máximo o contágio e conter o surto da COVID-19, o município de Belmonte informa que as Festas do Concelho foram canceladas», lê-se num comunicado da autarquia.

Do programa comemorativo constava um concerto de José Cid e as habituais sessões solenes do 25 de Abril e do feriado municipal, no dia seguinte, que assinala a primeira missa da comitiva de Pedro Álvares Cabral no Brasil, em 1500.