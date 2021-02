Autor de dezenas de furtos em igrejas da região detido em flagrante pela GNR da Guarda

O suspeito de dezenas de furtos em igrejas dos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu foi detido esta quarta-feira pela GNR Guarda, que apreendeu diverso material.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo de 41 anos foi detido em flagrante no interior da igreja matriz de Penalva do Castelo (Viseu) por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Guarda. A investigação durava há três meses. Na ação, os guardas apreenderam uma viatura, um GPS, diversas carteiras/bolsas, arame galvanizado para extrair as moedas das caixas de esmolas e vários rolos de fita adesiva de dupla face para subtrair as moedas.

A GNR recuperou ainda uma pinça, duas lanternas, binóculos de longo alcance e 269,64 euros em numerário. O homem, com antecedentes criminais por furto, foi presente a tribunal esta quinta-feira.