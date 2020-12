Autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo apoia empresas e IPSS com 150 mil euros

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo aprovou um apoio de mais de 150 mil euros para as micro e pequenas empresas e as IPSS do concelho.

Segundo Paulo Langrouva, autarca local, o objetivo é «atribuir um salário mínimo nacional (635 euros) a cada empresário de micro e pequenas empresas com quebras iguais ou superiores a 50 por cento, devidamente comprovadas, da sua faturação nos meses de novembro e dezembro face ao período homólogo do ano anterior». O edil figueirense adianta que este apoio será concedido a fundo perdido, estando previsto que a sua dotação possa ser reforçada «a qualquer altura, caso seja necessário». Para Paulo Langrouva, esta é uma «medida preventiva» para evitar que pequenas empresas do concelho, sobretudo o comércio, «definhem de vez»: «Com estas pequenas ajudas, e apesar de serem pequenas, o setor consegue fazer face aos custos fixos como luz, telefone, água, rendas, e é uma forma do município apoiar estes empresários, porque são eles que geram a nossa riqueza», sublinha.

A autarquia vai também destinar 30 mil euros às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e aos bombeiros para despesas relacionadas com a pandemia. «Ninguém imagina os equipamentos de proteção individual usados diariamente nestas instituições, que têm tido custos excessivos com a sua compra», justificou o autarca.