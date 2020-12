Autarquia de Almeida lança campanhas para dinamizar comércio local

Está a decorrer em Almeida uma campanha de dinamização dos comércios, restaurantes e unidades de alojamento do concelho durante a quadra natalícia.

Denominada “Dinamizar para Aproximar_ Natal 2020”, a iniciativa decorre até 6 de janeiro para dinamizar a economia local, sendo que este ano os restaurantes e alojamentos do concelho também irão participar sob o mote “Neste Natal valorize a gastronomia local” e “Natal no alojamento local”». Promovida pela autarquia, a ação «assume especial relevância no estímulo da economia local, ao mesmo tempo que promove a restauração e o alojamento». Nesse sentido, com a campanha “No Natal compre no comércio Tradicional” por cada 10 euros de compras nos estabelecimentos aderentes será atribuído um cupão de participação ao cliente. No final serão sorteados um “voucher” de compras no valor de 100 euros, dois de 50 euros e sete no valor de 25 euros.

«Os “vouchers” premiados devem ser gastos no estabelecimento mencionado no cupão sorteado», refere a autarquia.

Já em “Neste Natal valorize a gastronomia local”, por cada sete euros de despesa em refeição nos restaurantes aderentes será atribuído ao cliente um cupão de participação. Neste caso, serão sorteados dez “vouchers” de refeição no valor de 15 euros, que devem ser gastos no restaurante mencionado no cupão sorteado. Por último, na ação “Natal no alojamento local”, por cada 10 euros em alojamento aderente será atribuído um cupão de participação ao cliente, sendo sorteados 10 “vouchers” de alojamento para uma noite que devem ser gastos no alojamento mencionado no cupão sorteado. Os cupões para os sorteios devem ser colocados nas tômbolas que se encontrarão no Turismo Municipal de Almeida e no Centro de Desenvolvimento Transfronteiriço (CEDET) de Vilar Formoso. Os nomes dos sorteados serão anunciados pela Câmara de Almeida.