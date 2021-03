Autarquia de Almeida cria “Cartão Municipal Mais Família”

A Câmara Municipal de Almeida criou um regulamento municipal que permitirá dar apoio às famílias numerosas e incentivar à natalidade no concelho.

Em declarações à agência Lusa, a autarquia presidida por António José Machado justifica a criação do “Cartão Municipal Mais Família” com o «envelhecimento e a diminuição da taxa de natalidade» que se tem verificado nos últimos anos no município raiano. E com a introdução desse apoio a edilidade pretende conceder benefícios para as famílias numerosas e incentivos à natalidade, à adoção e à fixação de novos agregados familiares através de «descontos em produtos e serviços da autarquia, promovendo e melhorando a qualidade de vida dos munícipes», adianta a agência noticiosa.

Segundo o texto publicado em Diário da República, para as famílias numerosas haverão ajudas nas taxas sobre o consumo de água e desconto de 50 por cento em entradas para «espetáculos culturais desportivos e recreativos organizados pelo município, bem como nos museus municipais, nos tratamentos termais e SPA do complexo das Termas Fonte Santa», lê-se. Também existirá «redução de 50 % no transporte integrado (Inter-freguesias) para todos os elementos do agregado familiar».

Nas medidas de incentivo à natalidade será atribuído o valor de mil euros para o primeiro filho e de 1.250 euros para o segundo filho e seguintes.

Os interessados devem candidatar-se junto dos serviços municipais.