Autarquia de Aguiar da Beira cria apoios para famílias, empresas e setor social

A Câmara de Aguiar da Beira aprovou apoios para famílias, empresas e entidades do setor social para minimizar os impactos da pandemia e contribuir para a recuperação da economia local.

As medidas representam um investimento da ordem dos 612 mil euros, dos quais cerca de 175 mil euros destinam-se às famílias e 365 mil euros estão direcionados para as empresas. O valor restante, de 72 mil euros, serão concedidos às entidades do setor social do concelho, especifica o município numa nota de imprensa enviada a O INTERIOR. Para as empresas destaca-se a criação de um Fundo de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego (250 mil euros), a atribuição de um apoio aos agricultores e a dinamização do setor agropecuário com prestação de serviços especializados e administrativos, além de ajudas aos criadores de gado com comparticipação da vacinação animal (ovinos, caprinos e bovinos).

Será também lançado um programa de incentivo às compras locais e um programa para atribuição do Prémio de Mérito de Empregador. A autarquia deliberou ainda reduzir os tarifários relativos ao abastecimento público de água, saneamento e resíduos sólidos das empresas, no valor global estimado de 31 mil euros. Nos apoios às famílias sobressai a redução dos tarifários da água, saneamento e resíduos (apoio médio de cerca de 33 euros por família) e a redução em 50 por cento do valor das rendas de habitações sociais propriedade do município durante seis meses.

No setor social, o município decidiu aplicar uma redução dos tarifários relativos ao abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos (valor global estimado em 33 mil euros), a oferta de produtos originários de explorações agrícolas do concelho a entidades que estão na primeira linha de combate à pandemia e a atribuição de um apoio de caráter único e extraordinário às IPSS e a estruturas residenciais para pessoas idosas (36 mil euros).