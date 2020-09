Serra da Estrela: Autarcas pedem concretização «urgente» dos IC6, 7 e 37

Seia, Gouveia e Covilhã são três dos nove municípios da região Centro que pediram ao Governo a Autarcas pedem concretização «urgente» dos IC6, 7 e 37concretização «urgente» dos Itinerários Complementares (IC) 6, 7 e 37, na corda da Serra da Estrela, no âmbito da Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020/2030.

No documento, os autarcas apresentaram ao primeiro-ministro a sua expectativa para que estas vias de coesão «possam finalmente, com justiça, ser concretizados e assumidos» como «elementos fundamentais de desenvolvimento do vasto território compreendido entre Coimbra, Covilhã e Viseu». E justificam que a concretização destes eixos, num investimento global de 500 milhões de euros, «cuja maturidade ao nível dos estudos e projetos permite a prossecução imediata do procedimento concursal de execução, é fundamental para mitigar os défices de integração espacial, económica e social que ainda se verificam nesta área do território regional e são decisivos para o seu desenvolvimento». Os subscritores consideram ainda que os IC6, 7 e 37 são «determinantes para proporcionar um novo enquadramento competitivo às empresas instaladas e a instalar, designadamente associados às fileiras do queijo, do calçado e têxteis, do pão, da madeira, dos produtos locais, bem como do acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, educação, cultura e desporto».

Entregue pelo presidente da Câmara de Seia, Carlos Filipe Camelo (PS), ao primeiro-ministro, em Coimbra, na semana passada, no decorrer da conferência nacional do PS “Recuperar Portugal”, no documento é igualmente defendida a conclusão do IC12, entre Canas de Senhorim e Mangualde, no distrito de Viseu.