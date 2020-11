Arco gótico descoberto no castelo de Vila do Touro

Um imponente arco gótico foi descoberto sobre a antiga porta principal do castelo de Vila do Touro (Sabugal) durante escavações arqueológicas realizadas por causa da instalação de uma escadaria de acesso à fortificação.

«A porta, com o seu arco ogival gótico, ficou agora mais imponente e com a cota que tinha na origem, quando o castelo começou a ser construído», adiantou o arqueólogo municipal, segundo o qual nos últimos 300 anos «a porta foi entaipada e aterrada e, com o tempo, ficou atarracada». Marcos Osório admite que será «muito mais interessante para o visitante deparar logo com este arco magnífico à entrada do castelo». Este é o mais recente achado arqueológico no conjunto amuralhado de Vila do Touro, em cujo acesso interior o município vai colocar, até ao final do ano, uma escadaria em madeira e ferro, num investimento de 50 mil euros, para facilitar a visitação do espaço. Esta intervenção pretende também contribuir para dar «alguma dignidade» ao monumento e à aldeia, “no âmbito das comemorações dos 800 anos da atribuição do foral», em 1220, recordou Amadeu Neves, vereador com o pelouro do Turismo na autarquia.