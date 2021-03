Aprovadas novas medidas de apoio à economia local de Fornos de Algodres

O município de Fornos de Algodres aprovou um novo pacote de medidas de apoio à economia local, no valor de 360 mil euros, para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia.

O programa “Fornos – Por Todos Nós [2ª Fase]” foi aprovado por unanimidade pelo executivo municipal e está direcionado para as famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e restantes entidades sediadas no concelho. Foram definidas 28 medidas de apoio «à proteção dos rendimentos, à educação e ao setor da solidariedade», refere a autarquia em comunicado. Entre elas estão a simplificação e o alargamento do âmbito de aplicação e reforço do orçamento do Programa de Emergência Social, a implementação do projeto “Uma Escola para Todos” e o programa de apoio alimentar aos alunos do Agrupamento de Escolas. Está também prevista a isenção total, até dezembro de 2021, das tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para as IPSS e empresas e de 100 por cento nas tarifas da água e saneamento para as famílias e Juntas de Freguesia.

A Câmara fornense vai também dinamizar um Programa de Promoção dos Produtos Endógenos, com destaque para o queijo da Serra, e outro de apoio às empresas em “lay-off’” ou com quebras superiores a 30 por cento no volume de negócios devido ao estado de emergência. O programa “Fornos – Por Todos Nós [2ª Fase]” resulta no «aumento de despesa e perdas de receita municipal, tendo tido parecer positivo do Fundo de Apoio Municipal (FAM), pelo que não coloca em causa a sustentabilidade económica e financeira da Câmara Municipal», sublinha a autarquia.